A volte conviene viaggiare con un aereo privato: ecco perchè!

A volte conviene viaggiare con un aereo privato: ecco perché! Lo scrittore francese Guy de Maupassant aveva scritto: «Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale 174si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno».

Tanti sono coloro che sognano di viaggiare e di scoprire nuovi paesi. C’è chi per viaggiare sceglie l’automobile, chi il treno e chi l’aereo. Secondo una ricerca, 30 milioni di persone avrebbero viaggiato nel 2018 in aereo, che ad oggi sembra quindi il mezzo di trasporto preferito. Alla luce di questo, non sorprende dunque il rilevato aumento dei noleggi di aerei privati, cui si affidano sempre più persone per volare in assoluta comodità.

I vantaggi di viaggiare con un aereo privato

Viaggiare con un aereo privato potrebbe sembrare per molti una prerogativa esclusiva delle persone ricche e facoltose, magari delle star di Hollywood e dei campioni del calcio, ma oggi non è più così. Che sia per lavoro o per piacere, tutti possono noleggiare un aereo privato.

Scegliere di viaggiare con un aereo privato significa avere tantissimi vantaggi. Innanzitutto, l’orario e l’aeroporto di partenza possono essere decisi tranquillamente da chi noleggia il mezzo. E poiché si parte da terminal privati, non ci sono né code né file da fare. Scordatevi quindi degli imbarchi lunghi e i continui disagi che siete soliti trovare in aeroporto, i controlli interminabili e i check-in super affollati. Con un volo privato non avrete più stress e ansia, viaggerete rilassati e sereni su aerei confortevoli e di ultima generazione. Volerete in totale privacy e riservatezza e con chi vorrete voi.

Viaggiare con un jet privato offre anche un altro importante vantaggio da non sottovalutare: la possibilità di portare con voi i vostri animali da compagnia, che, muniti di passaporto e microchip di identificazione, potranno viaggiare accanto a voi per tutto il tempo. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi e all’interfaccia iPod per l’entertainment system presenti a bordo di tutti i jet privati, potrete navigare e giocare online comodamente anche in volo.

Alcune compagnie di servizi di noleggio di jet privati mettono a disposizione anche un servizio di catering, con menù standard o personalizzati, in base alle richieste dei clienti. Il vostro viaggio sarà quindi reso ancora più piacevole dai piatti sfiziosi e gustosi, preparati con prodotti di alta qualità. Altre compagnie dispongono di aerei adatti a persone con disabilità e offrono personale incaricato degli spostamenti dei disabili in sedia a rotelle.

Il noleggio aereo con pilota è sinonimo di sicurezza e affidabilità, perché i velivoli vengono continuamente controllati da ingegneri qualificati e i voli sono affidati a team di professionisti esperti e competenti.

Come scegliere un jet privato

Basta provare a cercare sul web jet privato noleggio per trovare soluzioni di altissimo livello come fastprivatejet.com. Tuttavia, prima di dare inizio ad una esperienza unica, fatta di comodità ed efficienza, è importante prendere in considerazione alcuni fattori. I nostri consigli vi aiuteranno a non fare la scelta sbagliata. Per prima cosa scegliete un air charter broker di livello internazionale, in modo da avere un personale preparato e dipendente da un circuito sicuro. Poi, accertatevi dell’anno di fabbricazione del velivolo, perché il prezzo varierà a seconda degli anni dell’aereo. Più sarà vecchio, meno costerà.

Infine, controllate attentamente anche i prezzi orari del noleggio e non dimenticate di aggiungere anche i costi di atterraggio e di pernotto per l’equipaggio, le tasse aeroportuali e i costi di sorvolo.

Ora che siete sufficientemente preparati, non vi resta che noleggiare il vostro aereo privato e iniziare il vostro fantastico viaggio.