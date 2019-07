Pinot trionfa sul Tourmalet, Alaphilippe resta in maglia gialla

Thibaut Pinot trionfa sul Tourmalet, Julian Alaphilippe tiene botta e allunga su Geraint Thomas mentre crolla Nairo Quintana. Il Tour de France sale sui Pirenei e la 14esima tappa non delude le attese.

Al termine dei 117,5 chilometri che da Tarbes portavano a Tourmalet Bareges, e' il corridore francese della Groupama-FDJ a trionfare in solitaria sulla mitica cima. Staccato di appena sei secondi Alaphilippe: la maglia gialla offre un'altra prova molto solida dopo il successo a crono di ieri, rimanendo sempre nel gruppo e tagliando alla fine il traguardo subito dietro Pinot, con Steven Kruijswijk battuto nello sprint per la piazza d'onore. Egan Bernal limita i danni, va peggio a Geraint Thomas, campione in carica, che taglia il traguardo a 36" da Pinot: sale a 2'02" il distacco in classifica generale da Alaphilippe, col gallese del team Ineos che deve anche guardarsi le spalle da Kruijswijk, distante appena 12 secondi.

Perde 3'23" Nairo Quintana che naufraga nel corso degli ultimi chilometri mentre Vincenzo Nibali prova la fuga da lontano ma viene ripreso a 23 km dalla fine e chiude 74^ a 20'19". In difficolta' anche Fabio Aru, 19^ a 3'33" dalla vetta. Domani in programma la quindicesima frazione della Grand Boucle da Limoux a Foix Prat d'Albis: altro tappone pirenaico, 185 chilometri importanti visto che sono previsti ben quattro Gran Premi della Montagna di cui gli ultimi tre di prima categoria.

