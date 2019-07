Grande colpo di mercato per l’Ardens Comiso: arriva Sara Gabriele dalla SEAP Aragona. La marsalese sarà la regista della squadra casmenea la prossima stagione. “Sono molto contenta di aver scelto Comiso per la nuova stagione, – afferma la nuova atleta biancorossa – ritrovo compagne con cui ho già giocato e per le quali ho grande stima.”

Gabriele arriva da una stagione di primo piano in B2 con la SEAP Aragona, che le ha consentito di giocarsi la finale play-off per la promozione in B1. Si tratta di una palleggiatrice con grandi doti tecniche e fisiche che gioca in serie B ininterrottamente da più di 5 anni: un grande acquisto per la neopromossa Ardens. “Nonostante le varie proposte ricevute, – spiega Sara Gabriele – ho deciso di accettare quella dell’Ardens per l’interesse che la dirigenza ha mostrato nei miei confronti appena terminata la stagione appena trascorsa. Ringrazio tutta la società per la fiducia mostratami.” Non è ancora tempo di vacanze quindi per la dirigenza della squadra comisana: “Stiamo lavorando – commenta il Direttore Generale Salvatore Cosentino – per allestire un gruppo affiatato e di buon livello. I rinnovi già arrivati e l’acquisto di Sara lo dimostrano”.