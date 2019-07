Dieta riso e mela per dimagrire 4 kg: ecco come

La dieta riso e mela per dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’ una dieta che aiuta a perdere peso mangiando riso, mela e altre verdure e frutta. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale nella dieta riso e mela.

Lunedì: colazione con uno yogurt magro con muesli e una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di mela. Pranzo: una porzione di riso di pomodoro e basilico, un uovo sodo, spinaci lessi e una arancia. Merenda: una mela e una tisana di betulla. Cena: una porzione di riso, insalata mista e una macedonia di frutta di stagione. Martedì: colazione con uno yogurt magro con cereali e una tisana al tarassaco. Merenda: uno yogurt magro con pezzi di mela. Pranzo: risotto con le verdure, insalata di lattuga e carote alla julienne e una macedonia di frutta di stagione. Merenda: una mela e una tisana di betulla. Cena: un hamburger di soia, due patate lesse, insalata mista e due kiwi.

Mercoledì: colazione con 200g di frutta fresca e una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di frutta fresca. Pranzo: una porzione di riso con le cime di rape, verdure grigliate e una macedonia di frutta di stagione. Spuntino: 200g di frutta fresca e una tisana di betulla. Cena: zuppa di legumi e farro, spinaci lessi e una mela. Giovedì: colazione con uno yogurt magro con muesli e una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di frutta fresca. Pranzo: riso e asparagi, un uovo sodo, insalata e una macedonia di frutta di stagione. Merenda: 200g di frutta fresca e una tisana di betulla. Cena: crema di zucca e zucchine, insalata mista, un pezzo di formaggio di capra e un pompelmo.

Venerdì: colazione con uno yogurt magro con cereali e una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di frutta fresca. Pranzo: una porzione di insalata di riso con melone e speck, una fetta di pane integrale, insalata mista e una mela. Merenda: una macedonia e una tisana di betulla. Cena: spezzatino di soia con patate e pomodorini, una fetta di pane integrale, spinaci lessi e una mela. Sabato: colazione con frutta fresca e una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di frutta fresca. Pranzo: un uovo sodo, insalatona mista, due fette di pane integrale e due kiwi. Spuntino: 200g di frutta fresca e una tisana di betulla. Cena: una pizza bianca con verdure grigliate, insalata e due palline di gelato alla frutta.

Domenica: colazione con uno yogurt magro con muesli, una tisana al tarassaco. Spuntino: uno yogurt magro con pezzi di mela. Pranzo: 80g di risotto alla zucca, insalata e due kiwi. Spuntino: una mela e una tisana di betulla. Cena: una porzione di riso, ricotta e una mela cotta. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.