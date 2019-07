Dieta express per dimagrire 4 kg in fretta: ecco il menù

La dieta express è una dieta che può far dimagrire fino a 4 kg in dieci giorni. Si basa su una alimentazione varia ma ricca soprattutto di frutta e verdura. Si mangia pesce, carne bianca o rossa e tanta frutta fresca.

Ma vediamo ora in un esempio di menù settimanale cosa si mangia, giorno per giorno, nella dieta express per dimagrire fino a 4 kg in 10 giorni. Lunedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt. Pranzo: minestra di verdure. Cena: un quarto di pollo. Martedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè. Spuntino: yogurt. Pranzo: insalata di verdure fresche. Cena: pesce e insalata verde e pomodorini. Mercoledì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè verde o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt. Pranzo: minestra di verdure. Cena: calamari alla griglia o petto di pollo alla griglia e spinaci al vapore.

Giovedì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt alla frutta. Pranzo: passato di verdure. Cena: bistecca cotta ai ferri. Venerdì: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt. Pranzo: riso in bianco e un kiwi. Cena: alette di di pollo alla griglia e insalata mista. Sabato: colazione con uno yogurt con cereali e un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt. Pranzo: macedonia di frutta. Cena: 200 gr di pesce alla griglia carne. Domenica: colazione con uno yogurt con cereali, un tè o caffè senza zucchero. Spuntino: yogurt. Pranzo: pesce alla griglia, insalata e brodo vegetale. Cena: 200 grammi bistecca o pollo.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.