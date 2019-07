Dieta con anguria per dimagrire: anti colesterolo e fa bene al cuore

La dieta con anguria per dimagrire in salute. L’anguria è un frutto alleato del cuore e contro il colesterolo cattivo. L’anguria è un ottimo anti colesterolo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta con anguria per dimagrire e contro il colesterolo.

Colazione: un succo di anguria, un caffè o un tè amaro o con dolcificante e una fetta di pane integrale di 40 grammi con un velo di marmellata. Merenda: due fette di anguria. Pranzo: una porzione di pasta integrale, verdure griliate, anguria griliata. Merenda: due fette di anguria. Cena: carne bianca alla piastra, insalata mista e due fette di anguria. L’anguria come alleato del cuore e contro il colesterolo cattivo. Oltre ad essere fresca e gustosa, il frutto estivo per eccellenza, costituisce un valido aiuto naturale contro le malattie cardiache, perché permette di ridurre i livelli di colesterolo cattivo (tecnicamente conosciuto come ‘Lld’) e a tenere il peso corporeo sotto controllo.

A rivelare le preziose proprietà dell’anguria è uno studio pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry, condotto da un team di ricercatori dell’Università americana di Purdue. Secondo i ricercatori l’anguria, fresco futto d’estate, potrebbe diventare una nuova arma naturale per tenersi in forma e proteggere il cuore grazie all’azione della citrullina, una sostanza contenuta nel frutto e già nota alla comunità scientifica per le sue proprietà benefiche contro l’ipertensione e le malattie cardiache. L'anguria, secondo i ricercatori, fa bene alla salute perché contiene la citrullina ma non si sa ancora a che livello molecolare lavori questa sostanza.

Secondo alcuni studiosi, basterebbe una fetta al giorno di cocomero per aiutare il nostro organismo a ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.