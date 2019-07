Anguria grigliata, ricetta estiva e veloce

L’anguria grigliata è un ottimo dolce per le serata d’estate. La ricetta dell’anguria grigliata è facile da seguire. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara l’anguria grigliata.

Ingredienti: un anguria, un cucchiaio di olio evo, un cucchiaino di miele, scorza di limone o lime, foglie di menta fresca e fiocchi di sale. Vediamo ora come si prepara l’anguria grigliata. Tagliare l’anguria in fette spesse almeno 2 centimetri, lasciandole in un piattino. In una ciotola versate il cucchiaino di olio d'oliva, il miele, la scorza di limone e mescolate velocemente con una frusta da cucina, spennellando poi il mix sulle fette di anguria, avendo cura di disporlo su entrambi i lati. Poi disponete le fettedi anguria su una piastra calda, cuocendo due minuti per lato.

Una volta cotte, trasferisci il tutto in un piatto da portata, spolvera qualche fiocco di sale sull'anguria e le foglie di menta. L'anguria è un frutto estivo che fa bene alla salute del cuore ed è un ottimo anti colesterolo. L'anguria è un frutto ideale per la dieta.