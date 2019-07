Roma, modifiche al Daspo e per la sicurezza stradale

Il deputato di Forza Italia alla Camera Matilde Siracusano commenta favorevolmente la notizia dell'approvazione delle modifiche del Daspo. “Sono molto soddisfatta per l’accoglimento da parte di maggioranza e governo della proposta di Forza Italia sul Daspo, cioè il divieto ad assistere a eventi sportivi fino a 10 anni, a chi compirà degli atti di violenza contro le forze dell’ordine o gli steward.

Il Governo, inoltre ha assicurato che lavorerà per aumentare, così come è stato chiesto in un altro emendamento, le unità del contingente delle forze armate dell’operazione ‘Strade sicure’, che con il governo Berlusconi aveva registrato ottimi risultati nell'attività di contrasto alla criminalità nelle nostre città attraverso il pattugliamento ed il presidio dei quartieri".