Santa Croce Camerina, furto di camion per rubare fertilizzanti

Furto di camion per rubare fertilizzanti. E’ accaduto la notte scorsa a Santa Croce Camerina. In particolare, la centrale operativa H24 dell’istituto di vigilanza La Sicurezza di Vittoria, riceveva diverse segnalazioni d’allarme provenienti dall’antifurto di una noto magazzino che commercializza fitofarmaci per l’agricoltura in contada Pezze di Fico nel territorio di Santa Croce Camerina.

Immediatamente, la centrale operativa inviava due autopattuglie di Guardie Giurate per il controllo dell’azienda. In pochi minuti le Guardie Girate raggiungevano i locali ed iniziavano il controllo, notando un camion colore rosso fermo adiacente il muretto perimetrale laterale, la rete di recinzione tagliata e alcuni sacchi di nitrato fertilizzante caricati sul cassone dello stesso (sacchi che all’origine erano depositati nel piazzale) ma niente e nessuno nei dintorni. Vano, anche il tentativo di manomettere l’antifurto, poiché dotato di sistemi tecnologici di nuova generazione, che permettono comunque di comunicare con il ns. istituto di vigilanza.

Dell’accaduto venivano allertati i Carabinieri di Ragusa, che inviavano una volante sul posto, nonché i proprietari del magazzino e del camion. Dopo il sopralluogo ed i rilievi di rito, i sacchi di fertilizzanti ed il camion venivano restituiti ai legittimi proprietari. Infine, da un rapido inventario, veniva appurato che dal magazzino non era stato possibile rubare nulla. Al vaglio delle Forze dell’Ordine, le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza.