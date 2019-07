I Sert dell'Asp di Ragusa impegnati contro alcol e dipendenze

I SERT dell'Asp di Ragusa impegnati nella prevenzione delle dipendenze patologiche. L’Unità di Strada sarà impegnata nella diffusione di materiale informativo e di prevenzione, per promuovere stili di vita più sani, ad esempio contro la dipendenza da alcol, sostanze e tabagismo. A tale scopo sarà possibile effettuare gratuitamente l’alcol test e altri test per informarlo sui rischi a cui va incontro.

L’Unità di Strada con i propri operatori offre, per chi ne avesse intenzione, un primo supporto a tutti colori che vorranno avere informazioni più precise sui rischi delle dipendenze. La possibilità di raggiungere gli utenti direttamente nei luoghi di villeggiatura e/o svago rientra nella strategia dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche (Ser.T. Vittoria – Modica - Ragusa) di essere un punto di rifermento visibile e discreto per consentire a chiunque di conoscere e richiedere un supporto. A sostegno delle attività sul territorio sono stati creati i seguenti canali social su Facebook e Instagram. Martedì prossimo, 23 luglio dopo l’incontro con la Polizia stradale e l’equipe dei Sert verrà aggiornato il calendario degli interventi che l’Unità di Strada opererà in tutto la provincia.