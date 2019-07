Cane e disabilità, iniziativa a Modica

Cane e disabilità, l'Anvvfc Modica in collaborazione con l'Anffas di Modica hanno organizzato un momento di condivisione tra le Unità Cinofile da soccorso, sia già brevettate che da brevettare, e i ragazzi con disabilità. I ragazzi sono diventati per un momento i conduttori dei cani portandoli a spasso con il guinzaglio, giocando loro e riempiendoli di coccole.

Successivamente, l'Unità Cinofila composta dal conduttore Antonio e il cane Thor hanno fatto una dimostrazione di obbedienza. Dopo, con la collaborazione dei ragazzi, si è formato un gruppo, nel quale, l'U.C in condotta, si destreggiava tra esso, dimostrando la docilità dei cani addestrati per la ricerca di persone. Gli stessi ragazzi si sono prestati a fare da figuranti durante un' esercitazione di ricerca nascondendosi, accompagnati da un figurante esperto dell' Anvvfc, in spazi chiusi, per far sì che il cane attraverso l' effluvio li trovasse.

Questo momento ha avuto lo scopo di far approcciare le persone con disabilità ai cani da soccorso, facendo sì che il cane in questo avvicinamento riconosca le diverse reazioni che essi possono avere rispetto a quelle a cui, i cani, sono abituati. La giornata si è conclusa con una merenda condivisa tra le due associazioni.