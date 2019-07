La prima Randonée in bici da corsa d’epoca a Modica

La 1^ Randonée in bici da corsa d’epoca “La Contea” a Modica. La ciclistorica partirà domenica 21 luglio da Piazza Matteotti dove è previsto l’arrivo. L’evento, organizzato dalla ASD Team Alì Cycling di Ragusa e patrocinato dal Comune di Modica, si caratterizza per la foggia dei partecipanti che indossano corredo sportivo d’epoca.

Il percorso che partendo da Modica, giungerà a Marina di Modica, toccherà Sampieri e quindi Scicli e salendo per la Modica Fiumelato raggiungerà il quartiere Dente e quindi attraverso il Viadotto “Nino Avola” la carovana raggiungerà Modica Alta e da lì scenderà per Modica Bassa con ritorno in Piazza Matteotti. Non è una gara competitiva e la media corsa sarà compresa tra i 15 Km/h e 33Km/h al massimo. Alle 7,30 è previsto il raduno e le iscrizioni, alle 8,00 la presentazione della manifestazione e alle 8,30 sarà data la partenza della 1^ Randonnée escursione ciclistica “La Contea”. All’arrivo in piazza a tutti i partecipanti sarà donata una medaglia di partecipazione. La testa della corsa sarà preceduta da un auto d’epoca.

I premi e i riconoscimenti prevedono la consegna di targhe che saranno così assegnate: Premio alla Carriera tra i Professionisti: Salvatore Criscione, Premio ai 51 anni di attività Ciclistica Amatoriale: Memmo Cucuzza, Premio Fedeltà: Giovanni Gulino, Premio al Telaista Campione Italiano; Premio alla Bici più Antica, Importante, Bella, Tandem Più Bello, Ciclista Più Elegante, alla Lei Più Elegante, Premio alla Bici e al Ciclista con l’abbigliamento dello stesso anno “premio bici/ciclista più Coerenti.