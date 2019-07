Festival del cavallo a Rosolini

E' stata inaugurata a Rosolini la quarta edizione del "Festival del cavallo" che prevede un ricco programma e che, fino al 21 luglio, allieterà il pubblico delle grandi occasioni all'interno dell'Area Avis - Protezione Civile di Rosolini dedicata all’esposizione di prodotti locali, stand e mercatino dell’artigianato, area “food” e tre campi per spettacoli e discipline equestri.

Una manifestazione capace di richiamare decine di realtà del mondo equestre e di valorizzare la cultura, le tradizioni, il turismo a cavallo. Un evento che proietta la città in ambito regionale e nazionale, dove il cavallo è inteso come anello di congiunzione dell’ambito sportivo, culturale, sociale, artistico, capace di divenire un’attrazione annuale che rilanci il turismo e il territorio. L'idea del festival nasce dai tanti viaggi effettuati a Fieracavalli Verona. In programma anche tanti eventi a corollario: ippoterapia, spettacoli equestri, battesimo della sella, ma anche musica, danza e moda. L'ingresso è gratuito.