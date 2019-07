Via a Danzart Festival al Porto di Marina di Ragusa

La danza protagonista al Porto turistico di Marina di Ragusa con Danzart Festival. Da oggi, sabato, 20 luglio, un’intera settimana di eventi dedicata alla grande danza, con la manifestazione diretta da Cetty Schembari. Sarà la passionalità del tango ad aprire alle ore 21.30 con lo spettacolo Milonga del Corazon del gruppo Tango per Passione, in collaborazione con il DanzArt Festival.

Al via anche i primi eventi collaterali che accompagneranno il festival per tutta la settimana. Nell’Atelier del Porto sarà possibile ammirare la mostra di Alessio Lupo “Scatti di danza” e il progetto fotografico di body painting con mimetismo urbano “Noi siamo città”, a cura di Emiliano Tumino e Simona Cantelli. Iniziano anche i percorsi olistici e le discipline bionaturali DBN e i primi corsi: pilates e ginnastica funzionale con Renata Guastella e Marialuisa Migliorisi; risveglio yogico con Manet Dyal Kaur e arti marziali. E per inaugurare la prima giornata, in programma anche la degustazione a cura delle aziende Santacroce e Agricola Manenti. Ci saranno insegnanti d’eccezione, come Joelle Cosentino, Soimita Lupu, Ilona Bekier, Raffaele D’Anna, Mattia Tuzzolino, Luca Barbagallo, Stefano Silvino, Julia Spiesser, Erika Silgoner e tanti altri.