Migliore dieta per dimagrire, dieta saziante: menù dei 7 giorni

La migliore dieta per dimagrire è la dieta saziante. E’ una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La migliore dieta per dimagrire è la dieta saziante perché si basa su una alimentazione che riesce a saziare senza avere attacchi di fame improvvisi.

Ma vediamo cosa si mangia nella migliore dieta per dimagrire in un esempio di menù settimanale, completo giorno per giorno. Lunedì: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata mista; 70 gr di pasta integrale con pomodoro fresco, basilico e un pò di parmigiano. Cena: un pomodoro a fette condito con sale e origano e una porzione di fagioli in insalata; 140 gr di carne magra alla piastra; 80 gr di pane integrale.

Martedì: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata di scarola, ravanelli e peperoni; riso ai carciofi. Merenda: due kiwi o due fette di ananas. Cena: melanzane alla griglia (200 gr di melanzane tagliate a fette sottili alla griglia, con prezzemolo e un cucchiaio di olio); 150 gr di fagioli in insalata; 80 gr di pane integrale. Mercoledì: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: crudità (sedano, carote, ravanelli, finocchio); una porzione di pasta integrale al tonno. Merenda: due kiwi o due fette di ananas. Cena: insalata mista; passato di verdure; due uova sode; 80 gr di pane integrale.

Giovedì: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: pomodori e peperoni in insalata; pasta e ceci. Merenda: due kiwi o due fette di ananas. Cena: spinaci lessi saltati in padella con aglio e pepe rosso; 160 gr di ricotta; 80 gr di pane integrale. Venerdì: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata verde mista; 200 gr di filetti di pesce; 80 gr di pane integrale. Merenda: due kiwi o due fette di ananas. Cena: verdure crude miste; lenticchie (40 gr a crudo) in umido; 40 gr di pane integrale.

Sabato: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: pomodori in insalata; 80 gr di riso integrale condito con olio e parmigiano. Merenda: due kiwi o due fette di ananas. Cena: fagioli in insalata conditi con un cucchiaio di olio e limone; un piatto di zuppa fredda di verdure; 140 gr di roast-beef, 80 gr di pane integrale. Domenica: colazione con un tè o caffè, una tazza di latte scremato o uno yogurt magro, tre fette di pane integrale tostato o tre biscotti integrali. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata di carote, lattuga e sedano; 140 gr di petto di tacchino alla griglia, 80 gr di pane integrale. Merenda: due kiwi o due fette di ananas.

Cena: insalata verde con germogli di soia; passato di piselli; tre fette di pane integrale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.