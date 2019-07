Dimagrire velocemente con la dieta lampo dei 3 giorni. E’ una dieta ipocalorica semplice da seguire che aiuta a perdere peso mangiando tanta frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta lampo dei 3 giorni per dimagrire un chilo.

Primo giorno: colazione con un tè verde, due fette biscottate con marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: una porzione di riso con zucchine e insalata mista. Merenda. una pera. Cena: crema di porri con 200 g di porri e 200 g di patate, sogliola alla griglia e un grappolo di uva. Secondo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 60 g di penne con 150 g di broccoli e 20 g di cipolla, 200 g di spinaci in insalata con 100 g di carote e 50 g di ceci in scatola. Merenda: una pera. Cena: merluzzo al forno, insalata di pomodori e bietole saltate in padella.

Terzo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate con marmellata. Spuntino: un kiwi. Pranzo: lenticchie in scatola, inasalata di pomodori, cipollotto e sedano a dadi e cavolfiore lesso. Merenda: una pera. Cena: minestra di riso e insalata mista. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.