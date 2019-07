Dieta lampo dei 3 giorni per dimagrire subito 2 kg: ecco il menù

La dieta lampo dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 kg. E’ tra le diete lampo più seguite in estate. La dieta lampo dei 3 giorni può far perdere peso velocemente ma non può essere seguita oltre i 3 giorni.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta lampo dei 3 giorni per dimagrire fino a 2 kg. Primo giorno: colazione con un succo di frutta e due fette biscottate. Pranzo: un panino con prosciutto crudo magro. Cena: petto di pollo alla griglia e insalata. Secondo giorno: colazione con un caffè zuccherato e tre gallette di Kamut. Pranzo: un trancio di pizza e un frutto. Cena: due uova sode, una porzione di spinaci. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro alla frutta e due fette biscottate integrali. Pranzo: insalata di mare, melanzane alla griglia e una fetta di pane integrale. Cena: spaghetti con pomodoro fresco ezucchine grigliate. Se durante il giorno si hanno attacchi di fame si può mangiare un frutto di stagione o bere una tisana drenante al finocchio.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.