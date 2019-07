Dieta flexitariana per dimagrire 3 kg con pesce e verdure: menù

La dieta flexitariana può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta che si basa sul consumo di pesce e alimenti vegetariani ed è stata ideata dalla dietista americana Dawn Jackson Blatner.

La dieta flexitariana è una dieta dimagrante che aiuta a perdere peso velocemente prediligendo alimenti vegetariani associati a piccoli quantitativi di carne bianca o pesce. La dieta flexitariana fornisce circa 1300 calorie al giorno e può essere seguita per due settimane. Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia nella dieta flexitariana per dimagrire 3 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte di riso e un tè verde o caffè senza zucchero. Pranzo: pesce al vapore e una pesca. Cena: crema di yogurt e ricotta con patate al timo, 50 gr di grano saraceno in chicchi con verdure fresche di stagione saltate in padella con mezzo cucchiaino di curcuma e una mela.

Martedì: colazione con 250 gr di yogurt magro con cereali in fiocchi e frutta fresca. Pranzo: zuppa di mare con peperoni verdi, 150 gr di insalata con semi di zucca e una fetta di anguria. Cena: 50 gr di orzo in chicchi con 40 gr di fagioli messicani e 150 gr di verdura di stagione, due albicocche e tre mandorle. Mercoledì: colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette di pane integrale di segale e 2 cucchiaini di composta di frutta secca senza zucchero. Pranzo: insalata di carciofi con noci e semi di girasole, insalata di finocchi con radicchio e arance. Cena: una porzione di riso basmati con fagioli di soia e rucola, 200 gr di verdura fresca di stagione e una pesca.

Giovedì: colazione conun toast preparato con 2 fette di pane integrale al farro e un cappuccino con latte di avena.Pranzo: tortino di patate, pollo e funghi, insalata mista e un frutto. Cena: passato di verdure e una macedonia senza zucchero. Venerdì: colazione con 250 gr di yogurt magro con 3 cucchiai di cereali e due albicocche e un tè verde senza zucchero. Pranzo: pesce al vapore, una prozione di spinaci al vapore e una fetta di ananas. Cena: involtini di cavolo con tofu, carote e zenzero e una pesca. Sabato: colazione con un bicchiere di latte parzialemtne scremato e due fette biscottate con un velo di miele. Pranzo: insalata mista con mozzarella e crostini e una fetta di anguria o ananas. Cena: una porzione di lenticchie e una pesca.

La domenica è libera ma senza esagerare con dolci o altri alimenti ricchi di grassi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.