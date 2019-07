Dieta dimagrante, ecco il menù per dimagrire con tè verde o al gelsomino

La dieta dimagrante per dimagrire fino a 2 kg in una settimana prevede il consumo di una grande quantità di alimenti. La dieta dimagrante prevede ogni giorno il consumo di tè verde o al gelsomino.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dimagrante per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Ecco un esempio di menù, giorno per giorno, della dieta dimagrante per dimagrire 2 kg. Lunedì: colazione con due fette di pane ai semi di lino o di girasole, uno yogurt di soia, una pera e un tè verde. Pranzo: insalata mista, una fetta di pane integrale e un tè verde. Cena: insalata di spinaci con sesamo, spaghetti integrali al tofu saltati in padella (o ai gamberetti), mezzo mango, e un tè al gelsomino. Martedì: colazione con cereali o muesli (avena, riso o quinoa) e noci, latte di soia (o di riso), mezzo mango e un tè verde. Pranzo: insalata di carote, rapanelli e cetrioli con sesamo e salsa di soia, carpaccio di tonno o di salmone e riso integrale, una arancia e un tè verde. Cena: crudité alle patate dolci, una fetta di arrosto di maiale e lenticchie, mezza papaia e un tè al gelsomino.

Mercoledì: colazione con due gallette di riso, frappé al tofu e un tè verde. Pranzo: verdure in padella (broccoli, fagiolini, piselli, carote, peperoni rossi) e filetto di salmone alla griglia, una fetta di pane integrale, mezza papaia e un tè al gelsomino. Cena: zuppa di verdure miste, peperoni in padella e riso integrale, una fetta di pane integrale, una fetta di ananas fresco, uno yogurt al latte di soia. Giovedì: colazione con un frullato di frutta a piacere, due gallette di riso soffiato e un tè verde. Pranzo: insalata mista, una fetta di pane integrale, merluzzo al vapore e un tè verde. Cena: insalata di spinaci con sesamo, spaghetti integrali al tofu saltati in padella, mezzo mango e un tè al gelsomino.

Venerdì: colazione con due muffin alle carote, una pera e un tè verde. Pranzo: insalata mista (con riso, carote grattugiate, cetriolo, insalata verde, ravanelli), una fetta di pane di segale e un tè al gelsomino. Cena: mezzo avocado, tofu al sesamo in padella, funghi con cavolo cinese, una fetta di pane. Sabato: colazione con cereali, latte vegetale o latte di soia, una mela e un tè verde. Pranzo: insalata di riso integrale e carote grattugiate, merluzzo al curry, una fetta di pane di segale e un tè verde. Cena: zuppa cinese con fettuccine e funghi, frittata alle carote e quinoa, una fetta di pane integrale, una fetta di ananas e un t tè verde.

Domenica: colazione con due fette di pane ai semi di lino o girasole, uno yogurt alla soia, mezzo pompelmo. Pranzo: branzino ai semi di finocchio, insalata mista e un tè verde o al gelsomino. Cena: insalata di pomodori e di fagiolini rossi, una fetta di pane integrale, uno yogurt di soia e un tè verde. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.