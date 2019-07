Cibi che alzano la glicemia, dieta e diabete: ecco quali abolire

I cibi che alzano la glicemia e che non si devono inserire nella dieta quando si soffre di glicemia alta e di diabete sono diversi. Ma prima di vedere nel dettaglio altri cibi che alzano la glicemia e fanno male a chi soffre diabete vediamo alcuni consigli.

Chi soffre di diabete e di glicemia alta per prima cosa, se si trova in un o stato di obesitò, deve cominciare una sana ed equilibrata dieta per dimagrire.Diversi studi hanno dimostrato che perdere il 5-10% del peso di partenza permette di ottenere significativi miglioramenti nel controllo della glicemia e relative complicanze, oltre prevenire problemi cardiovascolari. Chi soffre di glicemia alta e di diabete deve evitare assolutamente gli zuccheri a rapido assorbimento (saccarosio, glucosio, dolci in genere) e l'uso del sale mentre è consigliabile consumare frutta e verdura che contengono fibre, senza esagerare con uva, fichi, cachi.

Un nuovo studio dalla University of California-Los Angeles indica che un alto contenuto di fruttosio nella dieta peggiora l’apprendimento e la memoria nei ratti. Lo studio, pubblicato sul Journal of Physiology, mostra anche come gli acidi grassi omega-3 sono in grado di contrastarne gli effetti. Il fruttosio è dannoso per il suo ruolo sul fegato e diabete. Naturalmente, non il fruttosio contenuto nella frutta, che contiene anche importanti antiossidanti, ma il fruttosio aggiunto ai prodotti alimentari come additivo dolcificante e conservante. Ma vediamo quali sono i cibi che alzano la glicemia e che non fanno bene alla salute di chi soffre di diabete.

Eccone alcuni: succhi di frutta, vietate tutte le bevande zuccherate comprese quelle light, bevande alcoliche, burro, lardo, olio di semi vari, strutto, marmellata, caramelle, creme, cioccolata, torrone, cornetti, torte, brioche, biscotti, latte intero, crema, panna, formaggi grassi,mascarpone, pecorino, provolone stagionato, yogurt intero, pane all'olio, pizza farcita, maionese, caviale, cibi in scatola. I cibi che invece si possono mangiare quando si soffre di glicemia alta e di diabete sono: verdura: ortaggi, freschi o congelati piselli, fagioli, ceci, lenticchie, carote, minestrone, riso integrale), orzo, pasta, pane integrale, aceto, limone, pomodoro; frutta fresca come arance, mele, fragole, pere, nespole, albicocche, pesche, lamponi, melone, pesce, tonno, latte scremato, formaggi magri (ricotta fresca di mucca), albume d'uovo.

La carne si può inserire nella dieta solo saltuariamente e scegliere bresaola, coniglio, manzo magro, pollo, prosciutto crudo magro, tacchino, vitello magro. Infine è consigliato quando si soffre di glicemia alta e di diabete camminare ogni giorno perché migliora l'utilizzazione muscolare del glucosio e consente di ottenere un miglior compenso metabolico. Sport raccomandati sono la corsa leggera e il nuoto. Come facciamo sempre negli articoli pubblicati sul nostro sito che riguardano consigli alimentari e dietetici o singole diete di consultare il propri medico prima di cambiare il proprio regime alimentare.I consigli sopraelencati pur avendo origine da studi scientifici non devono mai sostituire qualsiasi terapia farmacologica.