Conferenza stampa oggi a Vittoria dell'ex sindaco Moscato

Si terrà oggi, venerdì 19 luglio, alle ore 10 una conferenza stampa di Giovanni Moscato presso lo studio dell'avvocato Carlo Pietrarossi, in via Castelfidardo 108. Già sindaco della città di Vittoria, Moscato affronterà i contenuti della recente sentenza del Tar in merito al ricorso contro lo scioglimento del consiglio comunale per mafia.