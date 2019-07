Aperta la camera ardente di Luciano De Crescenzo nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Molte persone tra fan, amici e colleghi, sono in in fila per dare l'ultimo saluto allo scrittore e filosofo napoletano scomparso ieri all'eta' di 90 anni.

"Un grande amico, sempre allegro e sorridente. Ci manchera'", ricordano Renzo Arbore e Marisa Laurito. I funerali si terranno domani a Napoli, alle 11.30, nella Basilica di Santa Chiara.

(ITALPRESS)