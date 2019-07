Il simulacro della Madonna del Carmelo visita i pazienti ospedale Ragusa

Il piccolo simulacro della Madonna del Monte Carmelo visita i pazienti dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. E' stato portato dal priore dei padri carmelitani, padre Renato Dall’Acqua, all’interno del nosocomio. Dal pronto soccorso agli altri reparti, chi si trovava ricoverato ha accolto con grande entusiasmo il messaggio di speranza e di conforto proveniente dal simulacro.

Le celebrazioni sono state caratterizzate dalla supplica alla Madonna del Carmine e dalla preghiera di affidamento ai malati. Il cappellano ospedaliero, don Giorgio Occhipinti, che è anche direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, ha poi fatto in modo che la Madonnina potesse rimanere nella cappella dell’ospedale dove sarà possibile venerarla sino a sabato. In particolare, il 20 luglio alle 17, in cappella, ci sarà la celebrazione eucaristica con l’imposizione dello scapolare. Domenica, poi, lo stesso simulacro sarà portato alla Clinica del Mediterraneo per la santa messa delle 10 e lunedì dal Giovanni Paolo II ritornerà nel convento dei Carmelitani. La festa, intanto, avrà il proprio momento clou domenica 21 luglio.

Ci sarà la processione con il simulacro e, per l’occasione, nelle aree interessate dal passaggio del corteo, sarà effettuata un’azione di pulizia straordinaria da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale in città. In particolare, domenica, alle 10 ci sarà la santa messa, alle 17,30 la recita del Rosario, alle 18 il canto del Vespro e alle 18,20 il canto dell’inno Akathistos. Alle 18,45 la partenza della processione verso la Cattedrale con il seguente percorso: via Scuole, corso Italia. Alle 19,30 la santa messa in Cattedrale. Subito dopo, intorno alle 20,30, il rientro in santuario con il seguente percorso: corso Italia, via Cav. Di Stefano, corso Vittorio Veneto. Alle 21 momento conviviale.