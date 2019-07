In un clic tutti i dettagli dei pronto soccorso di Ragusa, Modica e Vittoria

Sul portale dell'Azienda Sanitaria di Ragusa un nuovo servizio per i pronto soccorso. Basta un clic e si potrà conoscere lo stato dei codici di attesa di tutti i tre i pronto soccorso dell’Asp: Ragusa, Modica e Vittoria. Un servizio innovativo che permette, in tempo reale, di conoscere sia l’afflusso sia i tempi d’attesa previsti per gravità nei pronti soccorso aziendali.

Fortemente, voluto dalla direzione generale, un altro tassello che si inserisce nell’iter di sviluppo della sanità elettronica che l’Azienda ha intrapreso con l’intento di fornire ai cittadini una serie di informazioni e di servizi online. In particolare, il servizio, realizzato grazie alla collaborazione con U.O.S. Servizio Informatico Aziendale, rende disponibili, immediatamente, informazioni relative al numero di pazienti in attesa di visita - tutti distinti per codice colore, ovvero quelli attribuiti a ciascun paziente a seconda della propria condizione-, numero di pazienti in attesa e in trattamento. È riportata, altresì, una legenda che aiuta i cittadini alla comprensione del colore dei ¨codici”.