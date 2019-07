PataPata e Millennium per la cultura a Scicli e Sampieri

PataPata e Millennium per la cultura: due rassegne letterarie estive sotto le stelle. I due locali insieme per promuovere incontri culturali estivi di livello con i protagonisti della scena editoriale siciliana e italiana: ritorna “Un Mare di Libri” a Sampieri e nasce “Libri sotto un cielo di stelle” in via Mormino Penna a Scicli, cuore pulsante del centro storico barocco.

Giornalisti, registi, magistrati, attori, accademici, anche una finalista del Premio Strega 2019, uniti dalla voglia di divulgare la cultura e la lettura. Due rassegne che prevedono 10 incontri con autori che discuteranno dei loro libri e dei temi ad essi connessi con giornalisti locali. Il primo appuntamento in programma è in Via Mormino Penna il 27 luglio alle ore 20.30 con la presentazione del libro "Il suo nome è Fausto Coppi" di Maurizio Crosetti. Condurranno Marisa Fumagalli e Salvatore Cannata.