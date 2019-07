Party d’estate del Rotary a Modica. Dal cantante Giovanni Caccamo all’omonimo fotografo e regista televisivo, passando per il comico e imitatore Danilo Vizzini. Saranno questi gli ospiti d’eccezione della serata di beneficenza in programma mercoledì 24 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Castello dei Conti.

La manifestazione è organizzata dalla sezione locale del noto club service con il patrocinio del Comune di Modica e il sostegno di alcuni sponsor privati. Due ore spumeggianti di spettacolo e buon umore sotto le stelle in compagnia di tre artisti amatissimi dal grande pubblico. Con un importante obiettivo sociale: contribuire alla raccolta fondi per i progetti di beneficenza che il Rotary Club sta portando avanti. Il ricavato della serata, infatti, sara devoluto ai progetti a carattere sociale del club service. «Si tratta di un appuntamento che si ripete da un po’ di anni - spiega Ferdinando Manenti, presidente del Rotary Club di Modica - ed è l’occasione per presentare il Club alla città e sopratutto per far conoscere i progetti che stiamo seguendo come club. Sono progetti di assistenza ai bisognosi, di assistenza ai diversamente abili, all’educazione contro lo spreco alimentare che abbiamo portato con successo nelle scuole».

Il Party d’estate sarà anche l’occasione per premiare quei modicani che si sono distinti fuori dalla nostra terra. «Conferiremo - continua Manenti - l’onorificenza “Paul Harris Fellow”, così detta dal nome di Paul Harris, fondatore del Rotary, a Giovanni Caccamo, regista di trasmissioni televisive di successo in onda sia sui canali Rai che su canali privati nazionali, e Giovanni Caccamo, il cantante che ha vinto la sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2015. Sarà un momento di aggregazione, un’occasione piacevole per stare assieme». Ticket d’ingresso di 20 euro.