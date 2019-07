La Roma fa 12 gol nel primo test, prove di 4-2-3-1 per Fonseca

La Roma ne fa 12 alla prima uscita stagionale della nuova era Fonseca. Tutto facile a Trigoria contro il Tor Sapienza neo promosso in Serie D. Gambe ancora imballate ma qualche buona cosa si e' gia' intravista nel nuovo 4-2-3-1 imposto dal tecnico portoghese che vuole tanta spinta sulle fasce e un giro di palla molto veloce.

Spinazzola bagna con un gol il suo esordio in giallorosso mostrando buona gamba e grande dimestichezza sulla fascia. Ma ogni riferimento ai singoli e' ancora al momento puramente casuale viste le due formazioni messe in campo da Fonseca, con molti giocatori che molto probabilmente non faranno parte della rosa definita della Roma con un mercato ancora in evoluzione. Porta comunque la firma di Diego Perotti il primo gol stagionale, poi ne sono arrivati altri undici tra cui le doppiette di Schick e Florenzi e la tripletta di Antonucci.

Intanto sul Campo C del centro sportivo si sono allenati a parte Zaniolo, che in mattinata aveva sostenuto le visite, Kluivert e Coric che devono smaltire un leggero affaticamento.

