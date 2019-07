Esempio dieta dimagrante per dimagrire in 3 giorni: menù con frutta e verdura

Esempio di dieta dimagrante da seguire per tre giorni e dimagrire di un chilo. Prima di elencare un esempio di dieta dimagrante per dimagrire un chilo in 3 giorni raccomandiamo di non seguire questa dieta oltre i 3 giorni.

Si tratta di una dieta detox molto restrittiva che consente di dimagrire e drenare l’organismo. L’esempio di dieta dimagrante da seguire per 3 giorni si basa sul consumo di tanta frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di dieta dimagrante per dimagrire velocemente un chilo in 3 giorni8. Colazione con una ciotola di fragole, un pompelmo e una tazza di tè verde. Spuntino: due fette di ananas o una fetta di anguria. Pranzo: una porzione di petto di pollo alla griglia, insalata di due pomodori. Merenda: una fetta di anguria o due fette di ananas. Cena: insalata mista, verdure cotte al vapore e una macedonia senza aggiunta di zucchero.

Prima di andare a letto si può bere una tisana drenate al finocchio. Durante i 3 giorni della dieta bisonga bere almeno un litro e mezzo di acqua ed avitare qualsiasi tipo di dolce, bevande alcoliche o zuccherate. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista.

Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.