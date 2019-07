Dieta per abbassare la glicemia alta: pesce tra i consigli alimentari

La dieta per abbassare la glicemia alta prevede il consumo di pesce per due o più volte a settimana. Il pesce da sempre è stato considerato un alimento che fa bene alla salute. La dieta per abbassare la glicemia alta è un ottimo alimento da inserire in una alimentazione sana ed equilibrata.

Il pesce fa bene alla salute e combatte la glicemia alta perchè contiene anche meno grassi e colesterolo rispetto a carne e pollame. Molti tipi di pesci, compresi salmone, sgombro e aringhe, sono anche ricchi di acidi grassi omega-3, che diminuiscono i grassi chiamati trigliceridi e promuovono la salute generale del cuore. Tra i poesc da evitare ci sono quelli che possono contenere alti livelli di mercurio come il pesce spada e lo sgombro reale. La dieta per abbassare la glicemia alta prevede anche il consumo di fiocchi d'avena.

I fiocchi d'avena senza zucchero vengono digeriti lentamente, e non provocano perciò un aumento drastico della glicemia, fornendo al tuo corpo l'energia a lento rilascio di cui ha bisogno.Anche lenticchie e legumi sono una buona scelta, sebbene molte persone riscontrino un aumento dei gas intestinali dopo averli consumati. In ogni caso, questi alimenti contengono fibre solubili, che rallentano l'assorbimento di zucchero e carboidrati, il che è certamente positivo. Tra le verdure da inserire nella dieta per abbassare la glicemia alta bisogna preferire quelli che non contengono amido. I broccoli, gli spinaci e i fagiolini sono ottimi esempi.

Queste verdure sono povere di carboidrati, perciò non hanno un grande effetto sulla glicemia, ma sono anche ricche di fibre e hanno un effetto purificante. Lenticchie, legumi e avena sono alimenti ricchi di amido, ma la loro fibra solubile ne compensa gli svantaggi. Quando si ha voglia di dolci si possono mangiare le fragole. Malgrado la loro dolcezza, le fragole sono in effetti abbastanza povere di carboidrati, e per questo non hanno un grande impatto sulla glicemia. Contengono anche alti livelli d'acqua che ti aiutano a sentirti sazio più a lungo.

La dieta per abbassare la glicemia alta prevede l’eliminazione delle bevande zuccherate che possono essere sostituite con acque aromatizzate, che possono avere un sapore più gradevole dell'acqua. Fai attenzione però agli zuccheri aggiunti. Puoi usare delle fette di limone o lime, delle fragole o una goccia di succo d'arancia per aromatizzare l'acqua frizzante a casa senza aggiungere calorie inutili dovute agli zuccheri. Ad esempio dipuò prendere l’abitudine di tenere nel frigo dell'acqua con spicchi di limone. Questa acqua avrà un sapore delizioso e sarà molto rinfrescante nelle giornate più calde. Tieni la bottiglia tappata e getta le fette, sostituendole con delle nuove, ogni due giorni.

Varia gli aromi con altri agrumi o fragole, mele o bacche. La dieta per abbassare la glicemia alta prevede anche una regola importante ovvero quella di determinare le calorie da consumare ogni giorno. Assumere il corretto numero di calorie può impedire che si ingerisca cibo in eccesso che può portare troppo zucchero nel sangue. La dieta per abbassare la glicemia alta prevde un menù dietetico di 1200 calorie al giorno per una donna di taglia media che vuole perdere peso, o una donna di taglia media che non fa molto esercizio fisico.

I consigli alimentari della dieta per abbassare la glicemia alta sopraelencati sono indicativi e non devono mai essere seguiti eliminando la terapia farmacologica. Inoltre come facciamo sempre in tutti gli articoli di salute pubblicati sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico prima di modificare il proprio regime alimentare soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.