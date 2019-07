Raddoppio Ragusa-Catania, i sindaci consegnano le fasce tricolore a Musumeci

Il sindaco di Ragusa Cassì e gli altri primi cittadini della città siciliane interessate alla realizzazione della Ragusa – Catania hanno consegnato, come segno di protesta, al presidente della Regione Siciliana Musumeci le proprie fasce tricolori. I sindaci accogliendo l'invito del Presidente sono stati presso la sede di Catania della Regione Siciliana per fare il punto della situazione.

“Ho consegnato la mia fascia da sindaco al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci come atto di protesta contro l’incapacità del Governo di decidere, dopo promesse su promesse, sulla Ragusa-Catania - dichiara Cassì -. Allo stesso tempo, insieme agli altri sindaci, ho accettato l’invito del presidente Musumeci ad attendere una settimana ancora prima di dare avvio a nuove e ancora più forti proteste. La settimana prossima è infatti in programma una riunione del Cipe che pretendiamo definisca, anche perché è ciò che ci è stato promesso per iscritto, la risoluzione chiara della vicenda. Abbiamo il dovere di ribadire in ogni occasione e in maniera tangibile il nostro diritto a un’opera attesa da decenni”.