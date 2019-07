Truffa dello specchietto a Marina di Modica, denunciato giovane di Noto

La truffa dello specchietto non passa mai di moda, ma anche stavolta il responsabile è stato smascherato e denunciato. I Carabinieri della Stazione di Marina di Modica hanno deferito in stato di libertà per tentata truffa un uomo di Noto, già gravato da precedenti. I militari erano stati fermati da una donna spaventata che ha raccontato di aver subito il tentativo di truffa.

Un uomo avvicinandosi alla sua vettura in marcia, le aveva mostrato lo specchietto rotto e pretendeva una somma di denaro al fine di provvedere alle spese di sistemazione del danno senza avviare le lunghe pratiche assicurative. La donna si è rivolta con fiducia ai Carabinieri che hanno immediatamente diramato le ricerche della Citroen C3 cactus bianca con inserti neri sui lati, che aveva messo in atto l’episodio. Il dispositivo di controllo del territorio della Compagnia di Modica ha bloccato a Sampieri il veicolo segnalato con un soggetto a bordo. Successivamente, un’ulteriore denuncia è stata presentata presso la Stazione dei Carabinieri, che raccontavano un episodio simile. Al termine delle operazioni, i militari hanno denunciato S.B. di 25 anni, per le due tentate truffe.

I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare eventuali episodi simili accaduti sul territorio nei giorni scorsi, ed, inoltre, invitano a diffidare sempre da chi tenta di convincere a sistemare un presunto danno ai veicoli senza le pratiche ordinarie, e, soprattutto, a non scendere dal veicolo nei casi i cui si viene avvicinati da qualcuno perché la situazione potrebbe celare insidie.