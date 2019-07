Modica, mille euro a tasso zero per le famiglie: ecco come fare domanda

L’assessorato ai servizi sociali di Modica comunica che da domani 19 luglio sarà possibile presentare la domanda per accedere al microcredito agevolato rivolto alle famiglie modicane in momentanea difficoltà economica. Mille euro da restituire a tasso zero in 20 rate mensili di 50 euro.

Il microcredito servirà a sostenere il mantenimento dei figli, le spese scolastiche e l’acquisto dei supporti per bambini disabili; a fronteggiare le situazioni d’abbandono delle famiglie monoparentali e monoreddito; a sostenere chi ospita anziani ultra sessantacinquenni o non autosufficienti; ad integrare le spese sanitarie che le famiglie sostengono e che non sono garantite dal sistema sanitario nazionale; ad affrontare situazioni inaspettate e imprevedibili che alterano temporaneamente la situazione economica della famiglia.

Per poter presentare la domanda è necessario che il nucleo familiare sia residente a Modica da almeno due anni, che il richiedente non abbia un reddito ISEE non inferiore a 2.500 euro e non superiore a 12.0000. In caso di reddito zero è necessario che il richiedente dimostri la proprietà di un immobile. Chi presenta la domanda non deve aver avuto protesti, procedimenti per emissione di assegni a vuoto, non essere in carico ai servizi sociali per altri aiuti economici, non essere beneficiari di altri crediti simili. Il bando non ha scadenza.

Le domande pervenute presso l’ufficio servizi sociali di Piazza Campailla verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. La prima rata dovrà essere corrisposta a partire dal mese successivo al ricevimento del credito. In caso di mancata corresponsione il Comune di Modica avvierà le procedure necessarie tramite l’ufficio avvocatura per il recupero delle somme. “Siamo soddisfatti di essere riusciti ad accantonare le somme necessarie ad istituire questo fondo per fronteggiare le difficoltà – commentano Sindaco ed Assessore – siamo consapevoli che non parliamo di grosse cifre ma sicuramente è un modo per alleviare le sofferenze delle famiglie che affrontano momenti difficili per svariati motivi”.