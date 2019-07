Ispica, si è costituita l'associazione residenti a Marina di Marza

Si è costituita a Ispica, “l’Associazione Proprietari e Residenti della Marina Marza”, Salvatore Guastella è stato eletto presidente. A comporre il resto del Consiglio Direttivo sono stati chiamati; Costa Pietro, Raffaelli Adriana, Amendolagine Maria, De franceschi Michele, Pomillo Giovanni, Abbondo Pietro.

La situazione venutasi a determinare negli ultimi tempi, per la posizione inconcludente dell’Amministrazione Comunale di Ispica, ha indotto tanti cittadini ad associarsi e a mettersi insieme col proposito di risolvere i problemi del bassopiano ispicese. Il sindaco, ha nominato la signora Bicego quale “commissario”, la stessa rappresentante di un consorzio privato (di cui si contano 5 associati) a cui spetta la sola attività gratuita di manutenzione e pulizia delle saie e dei canali. Un incarico dato senza alcun titolo professionale. Una delegazione, ora ha chiesto di incontrare il Prefetto di Ragusa. L’associazione è pronta a dialogare col Sindaco e con gli uffici del comune ma non intende avere alcun rapporto con persone terze senza titolo ed incapaci di prendere decisioni per risolvere i seri problemi.