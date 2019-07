Alessia Pallavicino, cantante di Ragusa, tra le top su Radio Margherita

La cantante Ragusana “Alessia Pallavicino” in alta rotazione nei Top 30 artisti sul network nazionale “Radio Margherita”. Silenzio è il nuovo singolo di Alessia anche in veste di autrice. Il suo nuovo brano racconta di un amore unico, avvolto da emozioni forti e sentimenti avvolgenti. “Radio Margherita” lo ha inserito nel suo palinsesto di alta rotazione composto da 30 artisti “top”.

“Silenzio” è stato scritto da Alessia Pallavicino e Giorgio Mongelli, (www.giorgiomongelli.com) che ne ha curato la produzione per l’etichetta discografica “Flagship Records” (www.flagshiprecordsmusic.com). Alessia Pallavicino è nata a Ragusa il 18 giugno di venti anni fa. Si è avvicinata al canto già a quattro anni con l’ingresso in un coro di voci bianche. In seguito ha intrapreso lo studio del canto e quello del pianoforte, iniziando a comparire in vari concorsi musicali, rassegne e trasmissioni televisive in Sicilia. È arrivata alla finale nazionale dello Zecchino d’Oro all’Antoniano di Bologna e la sua voce ha contribuito a Suono siciliano, un cd di musica italiana promosso negli Stati Uniti. Ha frequentato corsi e stage di vario livello, tra cui quello tenuto da Grazia Di Michele, Fabrizio Palma e Fabrizio Romagnoli.

Dal 2008 al 2015 è stata allieva dell’Accademia del Musical, con cui ha preso parte agli spettacoli I have a dream e Tutto sotto sopra e ai musical Chicago, Mary Poppins, Sister Act e Vento anni 60 per la regia di Marco D. Bellucci. Nell’estate 2015 ha interpretato Ariel nel musical L’incanto del mare tratto da The little Mermaid (Broadway) per la regia di Marco Verna. È arrivata alle selezioni nazionali del Cantagiro e di Castrocaro. Si è esibita nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’anniversario della strage di Capaci (tutta la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Rai 1).

Nel 2016 ha seguito il tour siciliano di Iva Zanicchi come corista e lo scorso anno è arrivata alla finale nazionale di Sanremo Giovani; nel 2018 è stata voce solista della “Peppe Arezzo Orchestra” (pianista ragusano di Amii Stewart). Attualmente studia canto al conservatorio di Messina e continua a scrivere i suoi brani originali.