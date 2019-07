Modica Summer Fest 2019, Fargetta sabato a Marina di Modica: ecco il programma

Entra nel vivo il programma del Modica Summer Fest. Tanti gli eventi previsti per il weekend 19-21 luglio tra Modica, Marina e Frigintini. Venerdi 19 luglio al via il I festival del Cinema Archeologico di Modica presso l’Auditorium Floridia alle ore 21:00. Ingresso gratuito.

In Piazza S.Giovanni karaoke e animazione. Nella frazione marinara serata imperdibile quella di sabato 20 con la musica di DJ Fargetta in Piazza Mediterraneo. In contemporanea a Frigintini ritorna un classico della musica estiva nostrana, il concerto di Mister Max. In Piazza Matteotti l’esibizione del Saint’s Blues Trio a partire dalle 21.30. Sempre a Modica apertura straordinaria dei musei fino a mezzanotte. Domenica 21 luglio lo spettacolo teatrale “Il pensiero G.” a S.Giuseppe U Timpuni a cura dell’Associazione Art Evolution. Dalle 18:00 alle 24:00 la “Bio Piazza”, festival del bio e del benessere nel quartiere S.Nicolò ed Erasmo.

A Marina di Modica lezioni di acquagym a cura di Laura Akua. A seguire il beach party con djset presso l’arenile. La sera alle 21:30 nei pressi del lungomare Buonarroti il concorso “Talent Kids” . L’indomani toccherà ai grandi con “Miss Reginetta d’Italia” a partire dalle 21:30.