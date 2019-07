Festa di compleanno per il Porto turistico di Marina di Ragusa

Il Porto Turistico di Marina di Ragusa compie 10 anni e festeggia in piazza con cabaret e musica. Il compleanno sarà festeggiato oggi giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 21.00, con un doppio spettacolo in piazza che vedrà la straordinaria musica rockeggiante di Francois e le Coccinelle e il cabaret di Gino Astorina.

Un’occasione in più per ritrovarsi al porto e ripercorrere insieme le tappe principali dalla nascita, avvenuta attraverso un progetto di finanza con fondi europei. Un’infrastruttura che è subito divenuta volano anche per parte dell’economia locale e per il comparto turistico grazie alla possibilità di accogliere imbarcazioni di media dimensione e yacht super lusso. Ma il Porto Turistico Marina di Ragusa si contraddistingue anche per le sue caratteristiche di totale sicurezza all’interno della darsena e per una serie di importanti servizi come il cantiere navale. L’amministratore unico della società di gestione, Gaspare Castro, guarda a questo traguardo con rinnovata soddisfazione.

Da due anni a guidare il team del porto c’è la direttrice Germana Lombardo: “Siamo orgogliosi di festeggiare questa tappa importante per tutta la comunità – commenta la Lombardo – il porto è infatti ormai divenuto sinonimo di accoglienza, non solo per i diportisti, ma per tutta la collettività, grazie anche ai vari eventi che vengono organizzati e che servono ad allietare la permanenza di chi vive il porto. Negli ultimi anni – prosegue la direttrice Lombardo – ospitiamo sempre più eventi importanti legati al mondo della vela e prestiamo particolare attenzione ai giovani che vogliono avvicinarsi agli sport acquatici, che fanno del nostro porto un punto di riferimento nel mondo sportivo”.