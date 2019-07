Giorgio Avola in partenza per i mondiali di Scherma a Budapest

Giorgio Avola sarà in pedana sabato ai campionati del mondo assoluti di Scherma a Budapest. Terminato domenica il secondo allenamento pre-mondiale a Cascia, per Giorgio Avola e i compagni di squadra del fioretto maschile e femminile è ora di preparare la sacca di scherma per partire.

Se l’obiettivo principale in tutte le armi sono le gare a squadre, poiché qualificare la squadra a Tokyo 2020 significa automaticamente avere qualificati anche tre atleti nella prova individuale, fortissima sarà la tensione anche nelle prove individuali dove tutti gli atleti italiani dovranno vedersela con una forte concorrenza interna oltre che contro gli avversari stranieri. Il fioretto italiano sia maschile che femminile salterà i primi giorni dedicati alle qualifiche avendo tutti gli atleti nei primi 16 del ranking internazionale e quindi esentati dai turni preliminari e inseriti direttamente nel tabellone di eliminazione diretta a 64. Giorgio Avola numero 7 delle classifiche mondiali scenderà quindi in pedana sabato 20 assieme ai compagni Foconi, Garozzo e Cassarà per la prova individuale nella giornata che assegnerà le medaglie del fioretto maschile.

Avola avrà a fondo pedana il suo maestro Eugenio Migliore convocato come maestro di staff e che lo ha seguito negli allenamenti premondiali: “Abbiamo preparato questo importantissima gara al meglio, affrontando e superando anche un leggero infortunio muscolare. Per Giorgio quello di Budapest sarà l’ottavo Campionato del Mondo e sa bene in virtù dell’esperienza maturata che l’avversario più difficile da battere non se lo troverà di fronte in pedana ma sarà dentro se stesso, chi riuscirà a trasformare la tensione in energia positiva andrà più lontano.

Il quartetto italiano tornerà poi in pedana lunedì 22 e martedì 23 per la prova a squadre, e ci tornerà da squadra campione del mondo in carica che dovrà difendere il titolo. Sarà possibile seguire la gara sul canale Youtube “FIE CHANNEL”; mentre RaiSport HD (canale 57 - digitale terrestre) ed Eurosport2 HD (canale 211 - SkyTV) trasmetteranno ogni giorno, in diretta, le fasi finali delle prove di giornata.