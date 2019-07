Salute, correte...a Scoglitti per la ricerca!

Appuntamento con “Una corsa per la ricerca” in Piazza Sorelle Arduino, nel cuore di Scoglitti, venerdì 19 luglio a partire dalle ore 19 e organizzata da Maurizio Iachella per Duchenne Parent Project Onlus, con il patrocinio del comune di Vittoria. Pesca sociale, attività sportive per i ragazzi, animazione e gonfiabili per i più piccoli, degustazioni, ballo e musica degli Spaghetti and Roll.

E poi, come sempre, la ciliegina sulla torta, ossia la gara inserita nel calendario nazionale Fidal e che si disputerà su un circuito di 7 km che attraverserà il cuore della frazione balneare. L’aspetto tecnico sarà affidato alla società podistica Barocco Running di Ragusa e, parallelamente, si correrà anche il Trofeo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia, anch’esso giunto alla decima edizione. Infine, tutti sul palco per le premiazioni e lo spettacolo conclusivo. Leit motiv di tutto l’evento, naturalmente, sarà la beneficenza. La manifestazione, infatti, nasce per sostenere i progetti della ricerca scientifica per debellare una volta per tutte la distrofia muscolare di Duchenne e Becker, malattie neuromuscolari caratterizzate da atrofia e debolezza muscolare progressiva da degenerazione dei muscoli scheletrici, lisci e cardiaci.

“Una corsa per la ricerca” si articolerà, oltre che nella corsa agonistica, anche nella corsa dell’amicizia e nella camminata sportiva, fortemente volute dall’Avis e dal presidente Giovanni Carbonaro con lo scopo di lanciare un importante messaggio di solidarietà non solo a chi è afflitto da tali patologie, e al quale si vuole ricordare che non si è mai soli nella battaglia, ma anche e soprattutto a chi ha il dono della salute, affinché dia una mano alla ricerca scientifica. In Piazza Sorelle Arduino, come sempre, saranno presenti le famiglie e i volontari di Parent Project Onlus, che nei loro gazebo realizzati per l’occasione, divulgheranno materiale informativo e distribuiranno gadget per tutti.