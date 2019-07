Dash dieta per dimagrire in 7 giorni: ecco cosa mangiare ogni giorno

La dash dieta è una dieta che può far dimagrire fino a 4 kg in una settimana. E’ tra le diete più semplici da seguire ma essendo molto restrittiva non è adatta a tutti.

La dash dieta che elenchiamo di seguito in un esempio di menù settimanale dettagliato, giorno per giorno, prevede un regime alimentare giornaliero di 1200 calorie. Ma vediamo cosa si mangia per perdere peso con la dash dieta. Lunedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con cornflakes. Spuntino: uno yogurt senza grassi. Pranzo: 75 grammi di riso integrale con carciofi, insalata e una arancia. Merenda: una pera e due noci. Cena: 150 grammi di petto di tacchino, peperoni, melanzane e zucchine alla griglia senza sale.

Martedì: colazione con uno yogurt alla frutta light e una pera. Merenda: due mandorle e una noce. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e un’insalata di pomodori. Merenda: due kiwi. Cena: 150 grammi di filetto di trota fresco al forno, insalata di finocchi e una fetta di melone giallo. Mercoledì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato e 3 fette di pane integrale con due cucchiai di marmellata. Merenda: una psremuta di arancia. Pranzo: insalata condita con mezzo piatto di pomodori a fette; un panino integrale con un hamburger, lattuga e 2 fette di pomodoro. Merenda: due fette di ananas. Cena: 50 grammi di lenticchie condite con pomodoro, una mozzarella e spinaci cotti al vapore.

Giovedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato e una pera. Merenda: uno yogurt senza grassi. Pranzo: un panino all’olio con 50 grammi di petto di pollo, una sottiletta, lattuga, 2 fette di pomodoro e carote bollite. Merenda: una arancia. Cena: un’orata da 150 grammi circa con 100 grammi di patate al forno; un piatto di spinaci cotti in padella con scaglie di mandorle e un cucchiaino d’olio. Venerdì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con una tazza di cornflakes. Spuntino: due fette di ananas o macedonia di frutta fresca senza ahhiunta di zucchero. Pranzo: 100 grammi di pesce spada, un piatto di broccoli cotti al vapore e una fetta di pane integrale. Merenda: un pompelmo rosa. Cena: 60 grammi di riso integrale con gamberi, 3 mandorle tritate, limone.

Sabato: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con cereali integrali. Spuntino: una pera o una fetta di anguria. Pranzo: 140 grammi di petto di pollo, insalata mista e una fetta di pane integrale. Merenda: una fetta di anguria o un pompelmo rosa. Cena: 50 grammi di pasta al pomodoro e un cucchiaio di parmigiano e insalata di finocchi. Domenica: colazione con uno yogurt alla frutta light, una fetta di pane integrale con un cucchiaio di marmellata. Spuntino: una pera o una fetta di anguria. Pranzo: un panino integrale con 50 grammi di prosciutto e una sottiletta, spinaci freschi con carote al vapore. Merenda: due fette di ananas. Cena: 60 grammi di pasta al pomodoro, una porzione di bietole cotte al vapore.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencate è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona. La dieta Dash settimanale sopra proposta, per un piano alimentare da 1200 calorie al giorno, è consigliabile per un breve periodo sempre dopo averlo comunicato al medico di famiglia, mentre a lungo andare può risultare dannosa per la salute di chi in realtà necessita di ben più di 1200 calorie al giorno.