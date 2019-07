Alimenti da evitare per dimagrire nella dieta e non ingrassare: ecco quali

Gli alimenti da evitare per dimagrire nella dieta e non ingrassare sono diversi ma c’è ne sono alcuni che vanno assolutamente evitati per permettere alla dieta di dare gli effetti desiderati. Per dimagrire basta eliminare dalla dieta alcuni alimenti.

Vediamo nel dettaglio quali alimenti da evitare dalla dieta per dimagrire e non ingrassare. Bevande alcoliche e zuccherate: fanno ingrassare perché sono piene di zuccheri e di anidride carbonica che aumentano il gonfiore della pancia. Fate attenzione anche alle bevande light perché, al posto dello zucchero, spesso viene utilizzato l’aspartame. La maionese è una salsa molto amata per condire verdure, riso o carne ma va evitata poiché 100 grammi di maionese contiene 690 calorie. Snack di ogni tipo poiché sono ricchi di zuccheri.

Bandite anche le merendine e le barrette al cioccolato ripiene e altri tipi di snack simili, che spesso uniscono creme dolci e zuccheri e sono cibi da evitare quando si ha fame. Vietate anche le patatine fritte soprattutto a cena, contengono in 100 grammi 150 calorie. Infine tra gli alimenti da evitare per dimagrire e non ingrassare ci sono gli insaccati ed in particolare il prosciutto, crudo o cotto, la mortadella e il salame in quanto sono pieni di grassi saturi, rispetto alla carne normale, e favoriscono l’aumento di colesterolo cattivo. Ecco alcune diete per dimagrire pubblicate sul nostro sito.