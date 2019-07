Vittoria, ultimo saluto a Simone: presenti anche Di Maio e Musumeci

Anche per Simone una grande folla ha voluto essere presente all'ultimo saluto, oggi pomeriggio a Vittoria. Momenti strazianti ancora prima di arrivare in Basilica quando il feretro si è fermato a salutare la nonna invalida che vive proprio di fronte casa del piccolo, poi la bara bianca sollevata davanti al garage dove sono parcheggiate go kart e minimoto, passioni che condivideva con il cuginetto Alessio.

In chiesa ad attenderlo erano presenti anche il vicepremier Di Maio, il presidente della Regione Nello Musumeci ed il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza. Di Maio prima dei funerali, ha reso visita ai genitori di Alessio, il cuginetto morto giovedì scorso pochi minuti dopo essere stato investito dal Suv condotto da Greco. I funerali sono stati celebrati, anche in questo caso dal vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta. Quasi un funerale di Stato che assume un significato importante per Vittoria che partendo da questa tragedia immane vuole dare una svolta. Ma oggi è l'ora del silenzio e delle preghiere. (Foto Assenza)