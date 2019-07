Ambulante comisano crea discarica abusiva a Donnalucata: multato a Scicli

Filmato dalle telecamere nascoste mentre scaricava un intero furgone di cartoni in prossimità dei cassonetti di viale delle Regioni in contrada Spinello a Scicli. E’ stato convocato presso il comando della polizia locale di Scicli l’ambulante comisano che dopo aver preso parte alla fiera mercato settimanale di Scicli, ha creato una discarica abusiva alle porte di Donnalucata.

All'uomo è stata notificata una multa di 600 euro. Non è la sola che in questi giorni è stata recapitata a cittadini che sporcano il territorio, omettendo di fare la raccolta differenziata. Le telecamere sono state posizionato in tutto il paese, campagne e borgate comprese, e sono decine le multe che stanno per essere recapitate a casa di chi trasgredisce. E’ chiaro che non può essere questa la strada maestra per tenere pulito il territorio, serve la responsabilità ed il senso civico di tutti per mantenere pulita la città