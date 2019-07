Spegnere la sporcizia: posacenere gratuiti a Marina i Modica

Saranno distribuiti gratuitamente dalla prossima settimana a Marina di Modica, posacenere per mantenere pulita la spiaggia. “Spegni la sporcizia in spiaggia” è il claim che campeggia su tutti i posacenere. Grazie alla collaborazione della Printhing di Alberto Arcidiacono, gli utilissimi posacenere potranno essere ritirati presso un gazebo che verrà installato nei prossimi giorni e riutilizzati più volte.

Lo scopo è naturalmente quello di evitare il più possibile lo spargimento di cenere e mozziconi di sigarette sulla sabbia. Il tutto in attesa che vengano realizzate le apposite aree fumatori sia a Marina di Modica che a Maganuco. “Ringrazio l’imprenditore che ha avuto la sensibilità di mettersi a disposizione per realizzare questi piccoli ma utilissimi gadget che contribuiranno alla pulizia e quindi al benessere di tutti. Mi affido al senso civico dei fruitori dei nostri arenili per debellare questi comportamenti incivili che rischiano di inquinare per tanti anni le nostre spiagge”.