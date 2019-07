Oggi a Scicli è lutto cittadino per Martina e Said

Oggi a Scicli è lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici per la morte della giovane mamma Martina e per il sedicenne Said, la prima travolta ed uccisa mentre buttava la spazzatura alla fine del suo turno di lavoro a Cava d'Aliga ed il secondo morto sul colpo mentre era a bordo del suo motorino nel quartiere Jungi.

Il sindaco Giannone invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, i titolari di attività private di ogni genere, ad esprimere il proprio cordoglio nelle forme decise autonomamente, durante il corso della cerimonia funebre di Martina, dalle 16 alle 18. Le esequie di Said invece si terranno in Tunisia, dove il corpo sarà traslato.