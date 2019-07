Vespero musicale a Modica

Ritorna a Modica per la seconda edizione "Vespero musicale. L'arte barocca in musica". La musica classica tra le vie della città, all’ora del crepuscolo, quando la luce e la calura dell'estate si fanno più morbide e lasciano spazio ai profumi e alle emozioni della sera. Otto concerti come omaggio all’atmosfera unica del centro storico barocco a cura dall’Associazione Mozart Italia di Modica.

Si comincerà il 22 luglio per finire il 27 agosto, sempre nel Chiostro di Palazzo San Domenico. “In una città Patrimonio dell’Unesco, già capitale di Contea, portatrice di una cultura raffinata che abbiamo il dovere di custodire e tramandare – commenta la presidente di Ami Modica Anna Maria Spoto - Vespero Musicale vuole essere un omaggio d'amore a tutto ciò. Il repertorio strumentale barocco,

proposto da ensemble e solisti, è la scelta di AMI per Modica. Per i suoi cittadini e per chi cura l'arte del viaggiare”. Il primo concerto, lunedì 22 luglio alle ore 21, vedrà protagonista lo Stadler Quintett, prendendo così le mosse da un’ensemble musicale che onorerà due immensi musicisti: Haydn e Mozart.

Angelo Litrico al clarinetto, Dario Militano come primo violino, Clelia Lavenia come secondo violino, Salvatore Randazzo alla viola e Jascha Parisi al violoncello suoneranno sotto il cielo d’estate l’Op. 33 n.2 di Haydn e il bellissimo quintetto per clarinetto di W.A Mozart. Vespero proseguirà poi il 26 luglio con l’ensemble di clarinetti Calamus, il 29 luglio con l’Ottetto di fiati dell’Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Catania, il 5 agosto con il Trio Escadron Volant de la Reine, il 9 agosto con Elisabetta Guglielmin al clavicembalo, il 21 agosto con “La favola degli elementi”, dedicato ai contemporanei di Mozart nel ‘700 napoletano.