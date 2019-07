Concerto Cava d'Aliga Summer dedicato stasera a Martina e Said

Sarà dedicato alla memoria di Martina Aprile e di Said Siraj, le due vittime della strada dei giorni scorsi a Scicli, il concerto di stasera per il Cava d’Aliga Summer. Lo hanno deciso gli organizzatori della manifestazione, i locali della zona Maracaibo, Blazer e Smile, con l’organizzazione dell’associazione “Il fischio”, che vogliono rendere un omaggio in ricordo di Martina e di Said.

Stasera, mercoledì 17 luglio, appuntamento dunque al Lungomare Frine di Cava d’Aliga con la seconda serata di Cava d’Aliga Summer con lo swing e il twist della Vintage Style Retro Band. Venerdì 19 luglio sarà invece la danza degli anni ’70 e ’80 dei Funky x caso a coinvolgere il pubblico in balli scatenati. Altre due serate da non perdere, da vivere in compagnia dei propri amici, gustando un gelato o una bevanda fresca e ammirando il bellissimo panorama sul mare che il Lungomare Frine regala. I concerti sono a ingresso libero e hanno inizio alle ore 21.30.