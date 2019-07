La dieta della pancia per dimagrire: ecco alcune regole

La dieta della pancia serve a dimagrire il fastidioso gonfiore dell’addome. Si basa su alcune regole e abitudini alimentari che riducono la pancia. La dieta della pancia prevde l’eliminazione di zuccheri raffinati come pane, pasta, pizza, dolci. Inoltre la dieta della pancia prevede l’esclusione di ortaggi che fermentano come carciofi, cardi, legumi, patate e la frutta a fine pasto.

Infatti sono tutti alimenti (o combinazioni di alimenti, nel caso della frutta a fine pasto) che provocano gonfiori addominali e, se assunti in eccesso o quando il problema "gonfiore" è presente già da qualche tempo contribuiscono a danneggiare la flora batterica intestinale. Ciò impedisce una corretta assimilazione dei principi nutritivi che aiutano il metabolismo a rimanere attivo, favorendo quindi il sovrappeso e l'accumulo di adipe proprio sulla pancia. Ora vediamo alcuni consigli per avere una pancia piatta.

Se non volete rinunciare a pasta e pizza potete optare a quella integrale. La frutta non deve mancare dalla tua dieta, ma si deve mangiare solo per lo spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio. Se amate i legumi potete mangiare i ceci che non favoriscono il gonfiore e sono addirittura diuretici e salvalinea. Durante il giorno bisogna camminare per almeno 30 minuti e bere un litro e mezzo di acqua.