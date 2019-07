Dieta di 1200 calorie per dimagrire 3 kg: menù dei 7 giorni

La dieta di 1200 calorie per dimagrire 3 kg in 7 giorni è semplice da seguire. La dieta da 1200 calorie è una dieta ipocalorica che consente di perdere peso mangiando una grande varietà di alimenti.

La dieta di 1200 calorie per dimagrire 3 kg in 7 giorni è tra le diete più facili per perdere peso. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale, giorno per giorno, della dieta di 1200 caloorie per dimagrire 3 kg in 7 giorni. Lunedi: colazione con uno yogurt alla frutta magro e un pompelmo rosa. Pranzo: spinaci e insalata di lattuga e tonno naturale. Cena: verdure alla griglia con foglie di menta e due fette di ananas. Martedi: colazione con un caffè o tè e pane tostato con marmellata. Pranzo: insalata di pomodoro, pollo alla griglia e spinaci. Cena: verdure cotte a proprio piacimento, cozze al vapore o altri frutti di mare.

Mercoledi: colazione con uno yogurt alla frutta e una fetta di ananas. Pranzo: verdure grigliate e pesce alla griglia. Cena: tortina con carciofi e funghi e un pomplemo rosa. Giovedi: colazione con un caffè o tè e 2 fette di pane integrale con formaggio bianco e una spremuta di arancia.Pranzo: verdure grigliate, pollo alla griglia e una fetta di ananas o unamela. Cena: brodo vegetale, pesce bollito e insalata. Venerdi: colazione con un caffè o tè e uno yogurt magro. Pranzo: insalata di verdure, pesce o pollo al forno e una mela cotta in forno. Cena: cavolfiore bollito, nasello alla pizzaiola e una pera o una mela.

Sabato: colazione con un bicchiere di succo di frutta e uno yogurt magro. Pranzo: insalata di verdure mista e una bistecca magra. Cena: passato di verdure, melanzane alla griglia, funghi trifolati e salsa di mele senza zucchero. Domenica: colazione con un caffè o tè e un succo d'arancia. Pranzo: una porzione di spaghetti con salsa di pomodoro fresco, verdure alla griglia e una fetta di ananas. Cena: una bistecca di manzo, insalata di lattuga, radicchio, pomodorini e cetrioli e una macedonia di frutta senza zucchero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.

La dieta sopraelencata è indicativa e non va seguita senza aver chiesto il parere di uno specialista. Infine ricordiamo che la dieta va sempre preparata da un medico specialista in base alla singola persona.