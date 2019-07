Defibrillatori obbligatori in scuole e università, recepita proposta di Minardo

Si conclude questa settimana l’iter in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati del testo unificato in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Il testo ha assorbito la proposta di legge presentata dall'on. Nino Minardo a settembre del 2018 che reca norme per dotare tutte le scuole e le università di defibrillatori semiautomatici.

Attualmente vige l'obbligo di dotazione ed impiego dei DAE per le società sportive dilettantistiche, ora l’obbligo dev’essere esteso in ogni struttura scolastica e ogni università, dove peraltro vengono svolte attività sportive. Questo testo rappresenta un ulteriore passo avanti riguardo una materia sanitaria molto sentita dai cittadini che tutela la loro salute e previene i decessi. Il testo unificato propone l'obbligo dei DAE anche presso gli scali e a bordo di aerei, treni, mezzi di trasporto marittimi e la formazione di personale.