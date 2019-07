Roma: confiscati beni per 4 mln a Guido Casamonica

Beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro sono stati confiscati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Destinatario del provvedimento, emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale - confermato dalla Corte di Appello capitolina e divenuto definitivo, e' Guido Casamonica, di 44 anni, appartenente all'omonima famiglia di etnia rom.

L'indagato nel 2010 e' finito in carcere in seguito alla denuncia di un artigiano di origini iraniane titolare di un'azienda attiva nella lavorazione del marmo, aggredito per avere richiesto il compenso di lavori eseguiti presso la sua abitazione e per essersi rifiutato di consegnare 10 capitelli romani, non essendogli stato corrisposto il compenso dovuto. Tra i beni confiscati spicca proprio una lussuosa villa nella zona Borghesiana, del valore di circa 700 mila euro, dove i capitelli dovevano essere collocati. L'odierna operazione, fanno sapere dalla Guardia di finanza, costituisce l'epilogo di meticolose indagini patrimoniali, eseguite dal Gico e coordinate dalla Procura di Roma, che hanno permesso di ricostruire il curriculum criminale dell'indagato, nonche' di accertare come i cespiti nella sua diretta o indiretta titolarita' non trovassero idonea giustificazione nei modesti redditi dichiarati.

In particolare, gli investigatori hanno riscontrato come Guido Casamonica fosse dedito "ad attivita' delinquenziali di varia natura", evidenziando "una personalita' violenta e prevaricatrice", i cui proventi sono stati "reimpiegati" nel tempo in investimenti immobiliari, anche mediante la costruzione di appartamenti in spregio alle norme in materia edilizia e di sicurezza. Il provvedimento definitivo di confisca riguarda 15 immobili e 10 terreni, ubicati a Roma e Marino; ed un autoveicolo.

